Yasemin Özilhan mutlu evliliğin sırrını verdi

'Doktorlar' dizinde 'Ela' karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan, bir dergiye röportaj verdi. İş insanı İzzet Özilhan ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan sosyetik güzel, samimi açıklamalarda bulundu.

Yasemin Özilhan mutlu evliliğin sırrını verdi

Daha önce 'Koçum Benim', 'Doktorlar', 'Aşk Oyunu' gibi dizilerde rol alan ve geçtiğimiz yıllarda 'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ünlü çift, geçtiğimiz senelerde üçüncü bebeklerini kaybetmişti.

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'BOŞANIYORLAR' İDDİASI

Yasemin-İzzet Özilhan çifti hakkındaki ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkilinin bu hamleleri "Boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

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AYRILIK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI CEVAP

Haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini koruyan ünlü çiftten Yasemin Özilhan, paylaşımıyla iddialara yanıt vermişti.

"AŞK ŞEKİLLENDİRİLMEYİ BEKLEYEN BİR OYUN HAMURU"

Yasemin Özilhan, son olarak L'officiel dergisine röportaj verdi. İş insanı İzzet Özilhan ile mutlu bir evliliği olan sosyetik güzel, "Aşk bence şekillendirilmeyi bekleyen bir oyun hamuru. Bu hamurla aynı anda iki kişi oyuyor. Ortaya çıkacak şekil de kişilere göre değişiyor. Sonucu bilmenin imkanı yok. Aşk bir araçtır. Uyum ise bunu sürekli kılandır. Uyum varsa aşk gerçektir. Yoksa işkencedir" dedi.

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"YETERLİ ÇABAYI GÖSTERMEK LAZIM"

Yasemin Özilhan, açıklamalarının devamında şunları söyledi: İlişkinin türüne bakmadan insanı kazanmak zor, kaybetmek çok kolaydır. İster aşk olsun, ister arkadaşlık; sevdiğin kişiyle zincirleri koparmamak adına yeterli çabayı göstermek lazım. İnsan anatomisi ve düşünce yapısı değişmedikçe aşk her zaman aşk olarak kalmaya devam edecek. Bazen kalbini kıracak, bazen mutluluktan uçuracak. Her zaman en önemli yaşama sebeplerinden biri olacak.

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