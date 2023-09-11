Yasemin Sakallıoğlu son pozlarıyla gündem oldu! “Dolandırıcılık bu”

Sosyal medyadaki komik videolarıyla ünlenen Yasemin Sakallıoğlu son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Yasemin Sakallıoğlu son pozlarıyla gündem oldu! “Dolandırıcılık bu”

Başarılı fenomenlerden Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram hesabından sık sık komik videolarını yayınlayan Sakallıoğlu, son pozlarıyla görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

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"BURAYA KADAR İYİ GELDİK BE"

Ünlü isim, photoshop'lu fotoğraflarını “Doğal güzellikle buraya kadar iyi geldik be caniko” notuyla paylaştı.

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Sakallıoğlu’nun pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

Başarılı ismin takipçileri "Dolandırıcılık bu", "Bu kim diye iki dakika inceledim", "Kendini prenses sananlardan çok daha güzelsiniz", "Bu resmen insan kandırmak", "Yanlış sayfada mıyım acaba? Bu kim diye düşünüyorum", "Seni de mi kaybettik" yorumlarında bulundu.

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Sakallıoğlu’nun paylaşımını beğenenler arasında Demet Akalın, Evrim Alasya, Pınar Altuğ da yer aldı.


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