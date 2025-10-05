Yasemin Şefkatli’den duygulandıran paylaşım!

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses yaşadığı aşkı görkemli bir düğün yaparak 7 Ekim 2021 tarihinde evlilikle taçlandırmıştı. 2024 yılında dünyaya gözlerini açan ikiz bebekler İbrahim Ayel ve Sinan Emir Tatlıses genç çifte anne ve baba olmanın heyecanını katmerli bir şekilde yaşatırken, ikizlerden İbrahim Ayel’in bazı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmesi hem çifti hem de hayranlarını derinden etkilemiş ve büyük üzüntüye sebebiyet vermişti.



Modellik ve mankenlik kariyeri ile üne kavuşan Yasemin Şefkatli anneliğinin yanı sıra sosyal medyada üstelndiği içerik üreticiliği rolünü de başarılı bir şekilde sürdürüyor. Zaman zaman ikizlerininin neşeli hallerini paylaşan Şefkatli anneliği ile ilgili övgü dolu yorumlarda alıyor.

POZİTİF KARELERİ BEĞENİ TOPLUYOR



Tatlıses çifti pozitif ve renkli kareleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İkizlerin babalarına olan benzerliği dikkat çekerken neşeli halleri çok sayıda yorum alıyor.

Yasemin Şefkatli, ikizlerinin birkaç ay önceki uzun saçlı hallerini paylaşarak şu notu düştü:"Uzun saçlı halleri şaka mı? Ne kadar değişmişler inanamıyorum." Paylaşımın ardından miniklerin neşeli hallerine bağeni yağdı.

İdo Tatlıses'inde sosyal medyada eşi Yasemin Şefkatli'ye destek olması da pozitif yorumlar alıyor. Ünlü şarkıcı Tatlıses çocuklarıyla vakit geçirmeyi ihmal etmiyor ve hayatın akışında eşi Yasemin Şefkatli'ye yardımcı olmaktan çekinmiyor

