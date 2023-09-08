Yasemin Şefkatli'den hamilelik pozu geldi. İkizler göründü

İkiz çocuklarını kucağına almak için gün sayan Yasemin Şefkatli, ayna karşısında poz verdi ve "4 değil de 6 gibi daha çok" dedi.

Yasemin Şefkatli'den hamilelik pozu geldi. İkizler göründü

İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, ikiz bebek beklediğini açıkladı.

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Bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan Şefkatli, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlar paylaşmaya başladı.

AYNA KARŞISINDA POZ

İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, ayna karşısında çekildiği videosunun altına "4 değil de 6 gibi daha çok" notunu düştü.

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Yasemin Şefkatli Tatlıses'e sevenlerinden binlerce tebrik ve övgü dolu yorum gelmeye devam ediyor. Ünlü ismin kilo almadığı ve sadece göbeğinin çıktığı dikkatlerden kaçmadı.

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