Yasin Öztekin krallık tahtına oturdu. Yıllara meydan okuyan bir tarzı var

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928’in kaptanı Yasin Öztekin, 2024-2025 sezonunda adeta yıllara meydan okuyor. 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ligde attığı 16 golle gol krallığı yarışında lider konumda bulunuyor. Öztekin, Türkiye Kupası’nda da 2 gol kaydederek takımının hücum hattındaki en büyük kozu olduğunu kanıtladı. Bir dönem Süper Lig’de Galatasaray ve Trabzonspor gibi devlerde forma giyen yıldız oyuncu, Bucaspor’un play-off hedefinde kilit rol oynuyor.

YASİN’İN GOL YOLCULUĞU

Bucaspor 1928, 29. hafta itibarıyla 28 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 45 puan toplayarak ligde 7. sırada yer alıyor. Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası alan İzmir ekibi, buna rağmen play-off hattının sadece 2 puan gerisinde kalarak üst lige çıkma umutlarını sürdürüyor. Takımın attığı 37 golün 16’sı Yasin Öztekin’den geldi. Öztekin, Karacabey Belediyespor maçında 2 gol atarken, Erbaaspor, Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Giresunspor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Belediye Derincespor, Nazilli Belediyespor, Van Spor FK ve Menemen FK karşılaşmalarında birer gol kaydetti. Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta 2 golle skora katkı sağladı. Gol Krallığında Zirve Onun

Yasin Öztekin, 16 golle TFF 2. Lig Kırmızı Grup gol krallığı yarışında açık ara lider. Onu, 13 golle Rahmi Anıl Başaran, Yusuf Mert Tunç ve Bahattin Berke Demircan takip ediyor. Öztekin’in bu performansı, takımının attığı gollerin neredeyse yarısını tek başına üretmesi anlamına geliyor. 2 bin 255 dakika sahada kalan 38 yaşındaki kanat oyuncusu, 76 dakikada bir gol ortalamasıyla kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor. Öztekin, daha önce 2021-22 sezonunda Samsunspor formasıyla 1. Lig’de 12 gol atmıştı; bu sezon ise 16 golle kendi rekorunu kırdı.