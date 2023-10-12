Yaşlanma karşıtı etkileri inanılmaz olan ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, halk arasında geven otu olarak bilinen Astragalus'un sağlığa faydalarını açıkladı.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 'Astragalus' veya halk arasında bilinen adıyla geven otunun, vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olan antioksidan bileşenler içerdiğini ve bunun da hücresel hasarı azaltmaya ve yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olabildiğini dile getirdi.

GEVEN OTU FAYDALARI

-Ani kan şekeri düşüklüklerini önler.

-Midenizi rahatlatır.

-Mide problemlerini önler.

-Kalp ve damar hastalıklarını önler.

-Özellikle kalp krizi riskinizi azaltır.

-İdrar söktürür.

-Hormonlarınızın dengelenmesini sağlar.

-İştah açar.

-Enfeksiyonların vücudunuzdan uzaklaşmasını sağlar.

-Hücreleri yeniler.

-Kırışıklıkları azaltarak yaşlanmanızı önler.

-İçeriğinde antioksidan barındırır.

-Serbest radikallerden korunmanızı sağlar.

-Bağırsakları çalıştırır.

-Boğaz iltihaplarına karşı koruyucudur.

-Antikor üretmenize yardımcı olur.

-Enerjinizi yükseltir.

-Pıhtılaşmayı azaltır.

-Prostata karşı önler.

-Akciğer kanserinin ilerlemesini yavaşlatır.

-Kemoterapi yan etkilerini azaltır.

-HIV vb. virüsleri yok eder.

-Telemorleri korur.

-Kök hücre sayısını artırır

-Dalak ve akciğere iyi gelir.

-Nefes darlığını rahatlatır.

-Grip ve soğuk algınlığına karşı sizi korur.

GEVEN OTU NASIL KULLANILIR?

Geven otu kökü de faydalıdır. Bu sebepten dolayı da birçok kişi nasıl kullanıldığını merak etmektedir. Geven otu faydaları için günlük ne kadar kullanılacağı ya da hangi kullanımın doğru olduğunu merak edenlerden iseniz sizler için bunları da açıklıyoruz.

2 yemek kaşığı otu (kökü, yaprakları ya da meyvesi) 1 su bardağı suyun içerisine atın ve kaynatmaya başlayın.

Tamamen kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp 10-15 dakika dinlendirin.

Ardından çayı süzerek içebilirsiniz. Ancak mutlaka günlük 2 bardağı geçmeyecek şekilde tüketmeniz sağlığınız açısından tavsiye edilmektedir.