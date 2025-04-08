Yaşlı adam ağaca asılı halde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yaşlı adam ağaca asılı halde ölü bulundu

Malatya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 72 yaşındaki şahsın, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu.


Olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Zeki Eser'den (72) bir süredir haber alamayan yakınları ulaşmaya çalıştıkları şahsı bölgedeki bir yurdun alt kısmındaki alanda ağaca iple asılı halde buldu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri ilk bulgulara göre şahsın olayı kendisinin gerçekleştirdiğini değerlendirirken, Mehmet Zeki Eser'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Yaşlı adam ağaca asılı halde ölü bulundu