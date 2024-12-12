Yaşlı adam barakada ölü bulundu

Olay, Zonguldak Çaycuma ilçesine bağlı Güdüllü köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 65 yaşlarındaki Veli Fındık isimli yaşlı adam bağ evi olarak kullandığı barakada dün akşam saatlerinde eşi tarafından ölü bulundu. Yakınları daha sonra durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Veli Fındık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Veli Fındık'ın cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.