Yaşlı bakım merkezinde skandal iddialar

Birgün'de yer alan habere göre; Isparta’da bulunan ve Aile Bakanlığı’na bağlı bir bakım merkezinde kalanlara şiddet uygulandığı iddia edildi.

Uluborlu’da bulunan bakım merkezinde kalan 47 yaşındaki engelli O.K. kötü muamele gördüğünü iddia etti.

KALANLARDAN BİRİ ODASINDA DÖVÜLDÜ

Başka bir seçeneği olmadığı için bir yıldır kurumda kaldığını belirten O.K., “Kalanlardan biri odasında dövüldü. Polis geldi, kamera kayıtlarını görmek istedi. Kayıtların silindiği belirtildi. Olayın üstü örtüldü. Sözel şiddete de uğruyoruz” iddiasında bulundu.

"MÜDÜR AKRABALARINI İŞE ALDI"

O.K., müdürün akrabalarını kurumda işe aldığını da öne sürdü. Suçlamaları reddeden kurum müdürü ise “KPSS ile girdi. Yengem diye çalışamaz mı?” dedi.