Yaşlı çift ambulansla oy kullanmaya götürüldü

Kars’ta yaşlı çift ambulansla oy kullanmaya götürüldüğü bildirildi.

Yaşlı çift ambulansla oy kullanmaya götürüldü

İHA'nın haberine göre; Kars’ta birisi yürüme engelli ve hasta yaşlı çift, ambulansla oy kullanmaya götürüldü.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi’ne bağlı sağlık ekipleri, il genelinde hasta ve engelli vatandaşları evlerinden alarak oy kullanacakları okullara taşıyor. Ekipler, daha sonra vatandaşları evlerini sağlıklı bir şekilde nakillerini sağlıyor.

Merkez Yenişehir Mahallesi Emek Sitesi’nde ikamet eden ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı bulunan Mürvet Taş (78) ile felç hastalığı geçiren ve yürüyemeyen Mülazım Taş (87) evlerinden alarak oy kullanacakları Haydar Aliyev Lisesi’ne getirdiler. Yaşlı çift burada birinci derece yakınlarının yardımıyla oylarını kullandı.

Sağlık ekiplerinin kayın pederi ve kayın validesini oy kullanmalarını yardımcı olduklarını belirten Cemal Uralkaya, “Allah razı olsun evimizden aldılar, evimize bıraktılar” dedi.

112 Acil Servisi doktorlarından Doktor Ercüment Gökçek, “Bugün seçim nedeniyle yatalak ve kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gelemeyecek hastalarımızı oy kullanmaya getiriyoruz. Sonrasında da sağlıklı bir şekilde evlerine nakillerini sağlayıp hizmetimi tamamlıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten çok memnun, biz de elimizden geldiği kadar onlarla ilgileniyoruz. Hastalarımıza vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, oy kullanan yaşlı çift daha sonra sağlık çalışanları tarafından getirildikleri ambulansla tekrar evlerine nakilleri sağlandı. 112 ekiplerinin bu hizmeti vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sayısı belli oldu
Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yandaş yazar Fatih Çekirge Atina'da cüzdanını düşürdü. Yelkenlisi ile Pire Limanı'na yanaştığında gelen telefonla şok yaşadı Güncel
Yandaş yazar Fatih Çekirge Atina'da cüzdanını düşürdü. Yelkenlisi ile Pire Limanı'na yanaştığında gelen telefonla şok yaşadı
Atlarına binip oy kullanmaya gittiler Güncel
Atlarına binip oy kullanmaya gittiler
Oy verme işlemi 2 saatte bitti. Katılım oranı yüzde 100 Güncel
Oy verme işlemi 2 saatte bitti. Katılım oranı yüzde 100
Sindirimi en kolay besinler hangileri Sağlık
Sindirimi en kolay besinler hangileri
Dirsek kararmalarına doğal çözümler Sağlık
Dirsek kararmalarına doğal çözümler
Hangi besinler kaşıntıyı önler Şifalı Bitkiler
Hangi besinler kaşıntıyı önler
Isırgan Otu zayıflatır mı Şifalı Bitkiler
Isırgan Otu zayıflatır mı