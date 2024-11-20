Yaşlı çift evde 5 gün mahsur kaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanda yaşayan Badem çifti, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çekince kendi imkanlarıyla yetkililere ulaşamadı.

Muammer ve Aynur Badem çifti 5 gün boyunca evde mahsur kaldı. Komşuları eve geldi kapılarını çaldı fakat açan olmayınca 11 ekiplerine haber verdiler.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırmak zorunda kaldı.

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İçeri giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin içerde mahsur kaldığını görünce ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatılırken, mağdur çifti gören komşuları, "Bakıma muhtaç iki çift. Sağlık sorunları olduğu için evde mahsur kalmışlar. Ekipleri aradık, Allah devletimizden razı olsun. Buraya gelip yardımcı oldular, ama bu çiftin bakıma ihtiyaçları var, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.