Yaşlı çift trafik kazasıda hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Yaşlı çift trafik kazasıda hayatını kaybetti
Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobilin ekin tarlasına devrilmesi sonucu araçta bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun 17. kilometresinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Duman (77) yönetimindeki 42 TP 310 plakalı otomobil, Yelten mevkisine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

aw183034-01.jpgYoldan çıkarak ekin tarlasına devrilerek ters dönen otomobildeki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Keziban Duman (81) yaralandı.

aw183034-02.jpgBeyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar yapılan müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti.

aw183034-04.jpgKaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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