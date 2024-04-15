Yaşlı çift trafik kazasıda hayatını kaybetti

Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun 17. kilometresinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Duman (77) yönetimindeki 42 TP 310 plakalı otomobil, Yelten mevkisine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkarak ekin tarlasına devrilerek ters dönen otomobildeki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Keziban Duman (81) yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar yapılan müdahaleye rağmen hayatlarını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

