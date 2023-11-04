Yaşlı çift traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağının kenarındaki ayvaları topladıktan sonra traktörüyle dönmek isterken devrilen aracın altında kalan 74 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Yaşlı çift traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Evli iki çocuk sahibi Mehmet Erdil (74), bağındaki ayvalarını topladıktan sonra 45 H 1776 plakalı traktörüyle dönmek isterken biranda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Kontrolden çıkan traktör 4 metre aşağıdaki bağın için devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazayı duyan Erdil'in yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

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Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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