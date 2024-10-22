Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Şanlıurfa'da evde çıkan yangında yatalak yaşlı adam öldü, eşi ağır yaralandı.

Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında, yatalak olduğu öğrenilen Fethi Kaban (80) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İslim Kaban (78) ağır yaralı olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin evde incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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