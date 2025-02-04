Yaşlı çiftin evi yandı

Yangın, Denizli Buldan ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evde bulunan sobadan çıkan yangın tüm evi sardı. Müsatkil evden çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.

86 ve 84 yaşındaki karı kocaya ait evde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluşurken yangın sonucunda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yangın ile soruşturma başlatıldı.