Yaşlı çiftin hayatlarını ağaç kurtardı. 15 metreden uçtular

Kaynak: İHA
Yaşlı çiftin hayatlarını ağaç kurtardı. 15 metreden uçtular
Antalya’da yaklaşık 15 metrelik yükseklikten uçarak bir ağacın üzerine düşen otomobildeki karı koca emekli öğretmen, itfaiye ekiplerinin film gibi operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde Antalya Bulvarı üzerindeki seyir terası olarak bilinen noktada yaşandı.

Hasan T. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan bir ağacın üzerine oradan da toprak zemine düştü.

Kazayı gören yurttaşlar, araçta bulunan sürücü ile eşi Gülseren T.'yi araçtan çıkardılar. Durumun bildirilmesi üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kaşık sedyeye alıp halat yardımıyla yukarı çıkardı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan çiftin bilinçlerinin yerinde olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu noktadan alındı.

"AĞAÇ OLMASAYDI MUHTEMELEN ÖLÜRLERDİ"

Kazanın görgü tanıklarından Burak Ürün, "Araba fren sıkarken aşağıya uçtuğunu gördüm. O anda yardıma gidip yaralıları çıkarmaya çalıştım. O ağaç olmasaydı araba aşağı yuvarlanacaktı. Ağaç sayesinde kurtuldular" dedi.

Yaralı çifti araçtan çıkarmaya yardım eden bir vatandaş da, "Teyzeyle amcayı çıkardık sonrasında ambulans ekibi ile itfaiye ekibi geldi. Sedye ile buradan çıkarmak 2,5 saat sürdü. 5 metre ileriden uçmuş olsalardı muhtemelen ölürlerdi. Çünkü onları kurtaran ağaç oldu" diye konuştu.

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