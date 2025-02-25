Yaşlı hastaya paletli araçla yetiştiler!

Ardahan Merkeze bağlı Tepesuyu köyünde rahatsızlanan 71 yaşındaki İsmet Güzel'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

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Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı.

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Köyden paletli araçla alınan hasta köy girişinde bekletilen ambulansa nakledilerek Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.