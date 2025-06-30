Yaşlılar, gebeler ve çocuklar hakkında yaz sıcaklarında uzmanlardan kritik uyarılar

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, özellikle yaşlılar, gebeler ve çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Uzmanlar, sıcak havalarda bu hassas grupların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, sıcak çarpmasının bu gruplarda hayati tehlikelere yol açabileceğini ortaya koydu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler 40 dereceyi aşarken, hissedilen sıcaklık 42 derecenin üzerine çıktı.

Uzmanlar, sıcak çarpmasının, vücut ısısının 37 dereceyi geçerek 40 dereceye ulaştığı durumlarda ortaya çıktığını belirterek, “Sıcak çarpması, özellikle öğle saatlerinde yoğun nem ve yüksek sıcaklıkta dışarıda bulunanlarda görülüyor. Başlangıçta bulantı, çarpıntı ve nefes darlığı gibi hafif semptomlar ortaya çıksa da, durum ajitasyon, sinirlilik, kusma ve hatta komaya kadar ilerleyebilir” dedi.

Bölgede sıcak çarpması vakalarının sıkça görüldüğünü, özellikle yaşlılar, gebeler ve çocuklar gibi hassas gruplarda semptomların daha ağır olabileceğini ekledi.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN BENZER UYARILAR

Amerikan Dermatoloji Akademisi’nden Dr. Henry W. Lim, sıcak havalarda öğle saatlerinin (10.00-14.00) yüksek UVB ışınları nedeniyle riskli olduğunu belirtti. Lim, “Bu saatlerde kısa süreli güneşe maruziyet D vitamini sentezi için faydalı olabilir, ancak uzun süreli kalış ciltte DNA hasarına ve sıcak çarpmasına yol açabilir” dedi.

İngiltere’de yapılan bir araştırma ise öğle saatlerinde UVA ışınlarının cilt kanseri riskini artırabileceğini, bu nedenle hassas grupların gölgede kalmayı tercih etmesi gerektiğini ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UV indeksinin 3’ten yüksek olduğu saatlerde koruyucu giysiler kullanılması ve gölgede kalınması gerektiğini vurguladı.

WHO’nun raporlarına göre, sıcak çarpması özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Çocuklarda ise vücudun termoregülasyon sistemi henüz tam gelişmediği için sıcaklık artışlarına karşı daha savunmasız oldukları belirtildi.

GEBELER VE ÇOCUKLAR İÇİN EKSTRA ÖNLEM ŞART

Gebelik ve yaş ilişkisi üzerine çalışmalar yapan uzmanlar, gebelerin sıcak havalarda ekstra dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, “Yüksek sıcaklıklar, gebelikte düşük riskini artırabilir ve anne ile bebeğin sağlığını tehdit edebilir. Öğle saatlerinde serin ve kapalı alanlarda kalmak, sıvı tüketimini artırmak hayati önem taşıyor” dedi.

Çocuklar için ise pandemi döneminde artan ekran süresiyle birlikte miyop gibi sağlık sorunlarının yanı sıra, sıcak havalarda dışarıda geçirilen zamanın da risk oluşturduğu belirtildi.

Uzmanlar, “Çocuklar, sıcak havalarda sosyal aktivitelerden uzak kalmalı ve öğle saatlerinde açık havada bulunmamalı. Bu, hem fiziksel hem de duygusal sağlıkları için kritik” dedi.

UZMANLAR, SICAK HAVALARDA ALINABİLECEK ÖNLEMLERİ ŞÖYLE SIRALADI:

UV İndeksini Takip Edin: Hava durumu uygulamalarıyla riskli saatleri öğrenin.

Koruyucu Giysiler Kullanın: Şapka, açık renk pamuklu kıyafetler ve güneş gözlüğü tercih edin.

Sıvı Tüketimini Artırın: Bol su içerek dehidratasyonu önleyin.

Sağlık Kuruluşuna Başvurun: Sıcak çarpması belirtileri (bulantı, baş dönmesi, sinirlilik) hissederseniz hemen bir sağlık kuruluşuna gidin.

Uzmanlar, “Sıcak çarpması hafife alınmamalı. Özellikle yaşlılar, gebeler ve çocuklar için öğle saatlerinde dışarı çıkmamak, hayat kurtarıcı olabilir” diyerek uyardı.

BİLİNÇLİ DAVRANIŞ HAYAT KURTARIR

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte, uzmanların uyarıları daha da önem kazandı. Bilimsel veriler ve uluslararası uzman görüşleri, yaşlılar, gebeler ve çocuklar için öğle saatlerinde dışarı çıkmamanın kritik olduğunu gösterdi.

Sıcak çarpmasının önlenmesi için alınacak basit önlemler, bu hassas grupların sağlığını korumada büyük fark oluşturdu.