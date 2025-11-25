Robot teknolojisi üretiminde başrolü oynayan ülkeler arasında yer alan Çin aynı zamanda dünyada yaşlı nüfusu en yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede yaklaşık 310 milyon yaşlı bulunurken bu durum yaşlıların bakımı ile ilgili zorlukları da beraberinde getiriyor.

Ülkedeki yaşlı nüfusun bakımı için yeni bir çözüm olarak robotlar öne çıktı. Ülkede yapılan son teşvik yaşlıların bakımında robot ve yapay zeka teknolojisinin kullanılması ön plana çıktı. Konuyla ilgili Pekin ve Jiangsu gibi eyaletler pilot uygulamalar başlatıyor.

Çin basınında çıkan haberlere göre bazı huzurevlerinde robotlar yaşlıların çeşitli ihtiyaçları için kullanılıyor. Bunlar arasında yaşlılarla satranç oynayan robotlar, yürüme desteği için kullanılan dış iskelet robotları gibi teknolojik ürünler ön plana çıkıyor.

Shenzhen’deki bir huzurevinde robotlar satranç oynuyor, fizik tedavi yapıyor ve yaşlılara hareket desteği sağlıyor. Kurum yöneticileri, teknolojinin yaşam kalitesini artırdığını ve sektöre inovasyon alanı sunduğunu belirtiyor. Shenzhen Robotlar Birliği, hareket desteği ve düşme önleme gibi kritik konular nedeniyle bölgedeki şirketlerin alana yoğun yatırım yaptığını aktarıyor.

MALİYETİ AİLELERE PAHALI GELİYOR

Tüm ilerlemelere rağmen yaşlı bakım robotlarının geniş çaplı kullanımı önünde ciddi engeller bulunuyor. Bazı yaşlılar robotları “duygusuz ve güvensiz” bularak temkinli yaklaşıyor. Algoritmaların gelişmesi için gerekli olan gerçek yaşam verilerine erişim de sınırlı. Ayrıca dış iskeletlerin 10 bin yuan (60 bin TL), banyo robotlarının ise 30-50 bin yuan (180 bin-300 bin TL) arasında değişen fiyatları çoğu aile için ulaşılmaz durumda bulunuyor.