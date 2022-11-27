Kraliçe Elizabeth'in ölümünde flaş iddia. Kayıtlara yaşlılık diye geçmişti

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin ölüm nedeni 'yaşlılık' olarak açıklanmıştı.

Yakında çıkacak biyografik kitapta Kraliçe II. Elizabeth'in kanserden öldüğü ve son zamanlarını acı içinde geçirdiği öne sürüldü.

KANSERDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Kraliyet'e yakınlığıyla tanınan yazar, televizyon sunucusu ve eski milletvekili Gyles Brandreth'in kaleme aldığı Elizabeth: An Intimate Portrait'de (Elizabeth: Samimi Bir Portre) 8 Eylül'de ölen Kraliçe'nin şiddetli kemik ağrılarıyla kendini gösteren kanser türü multipl miyelomdan muztarip olduğu ifade edildi.

YAŞLILIKTAN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

96 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth, ömrünün son aylarında ciddi bir hastalığı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Öte yandan Kraliçe öldüğünde kesin bir hastalık açıklanmamış ve ölüm nedeni kayıtlara "yaşlılık" olarak geçmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; kitabın DailyMail'de paylaşılan kesitlerinde Brandreth'in şu ifadeleri yer aldı:

"Kraliçe'nin kemik iliğindeki plazma hücrelerini etkileyen miyelom türüne yakalandığını duymuştum. Bu da ömrünün son yılında gündeme gelen yorgunluğunu, kilo kaybını ve 'hareket etme güçlüğü' yaşamasını açıklıyordu."

Kitapta miyelomun en yaygın semptomunun özellikle bel ve leğen kemiklerinde görülen ağrılar olduğu ve bu kanser türünün çoğunlukla yaşlıları etkilediği not edildi.

2023 YILINDA SATIŞA ÇIKACAK

Brandreth, Kraliçe'nin hızla kötüye giden sağlık durumu karşısında "sınırlı vaktinin kaldığını" bildiğini yazdı: "Çok soğukkanlı bir tepki verdi. Tahmin edileceği gibi durumu büyük bir içtenlikle kabul etti."

29 Ocak 2023'te piyasaya çıkacak kitap Kraliçe'nin hayatının, 73 yıllık eşi Prens Philip'in Nisan 2021'de ölmesinden sonraki kısımlarına ışık tutacak.