27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kraliçe Elizabeth'in ölümünde flaş iddia. Kayıtlara yaşlılık diye geçmişti

Kraliçe Elizabeth'in ölümünde flaş iddia. Kayıtlara yaşlılık diye geçmişti

Birleşik Krallık'ın tahtta en uzun süre kalan ismi Kraliçe Elizabeth. 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kayıtlara 'yaşlılık' olarak geçse de ölümüyle ilgili flaş bir iddia ortay atıldı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 18:45
Takip Et

Yaşlılıktan öldüğü açıklanan Kraliçe Elizabeth'in ölümü hakkında ortaya yeni iddialar atıldı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünde flaş iddia. Kayıtlara yaşlılık diye geçmişti
+
Aa
-

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin ölüm nedeni 'yaşlılık' olarak açıklanmıştı.

Yakında çıkacak biyografik kitapta Kraliçe II. Elizabeth'in kanserden öldüğü ve son zamanlarını acı içinde geçirdiği öne sürüldü.

KANSERDEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Kraliyet'e yakınlığıyla tanınan yazar, televizyon sunucusu ve eski milletvekili Gyles Brandreth'in kaleme aldığı Elizabeth: An Intimate Portrait'de (Elizabeth: Samimi Bir Portre) 8 Eylül'de ölen Kraliçe'nin şiddetli kemik ağrılarıyla kendini gösteren kanser türü multipl miyelomdan muztarip olduğu ifade edildi. 

YAŞLILIKTAN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMIŞTI

96 yaşında ölen Kraliçe II. Elizabeth, ömrünün son aylarında ciddi bir hastalığı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Öte yandan Kraliçe öldüğünde kesin bir hastalık açıklanmamış ve ölüm nedeni kayıtlara "yaşlılık" olarak geçmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; kitabın DailyMail'de paylaşılan kesitlerinde Brandreth'in şu ifadeleri yer aldı:

"Kraliçe'nin kemik iliğindeki plazma hücrelerini etkileyen miyelom türüne yakalandığını duymuştum. Bu da ömrünün son yılında gündeme gelen yorgunluğunu, kilo kaybını ve 'hareket etme güçlüğü' yaşamasını açıklıyordu."

Kitapta miyelomun en yaygın semptomunun özellikle bel ve leğen kemiklerinde görülen ağrılar olduğu ve bu kanser türünün çoğunlukla yaşlıları etkilediği not edildi.

2023 YILINDA SATIŞA ÇIKACAK

Brandreth, Kraliçe'nin hızla kötüye giden sağlık durumu karşısında "sınırlı vaktinin kaldığını" bildiğini yazdı: "Çok soğukkanlı bir tepki verdi. Tahmin edileceği gibi durumu büyük bir içtenlikle kabul etti."

29 Ocak 2023'te piyasaya çıkacak kitap Kraliçe'nin hayatının, 73 yıllık eşi Prens Philip'in Nisan 2021'de ölmesinden sonraki kısımlarına ışık tutacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
1
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
2
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
3
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
4
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
5
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
6
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
7
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
﻿Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Mısır'da savaş uçağı düştü
﻿Mısır'da savaş uçağı düştü
﻿Mısır'da savaş uçağı düştü
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.