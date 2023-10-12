Yatak odası Kırşehir’de oturma odası Yerköy’de. İlde uyanıp ilçede oturuyor

Yozgat’ın Yerköy, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ile bu ilçeye bağlı Köseli beldesinde yaşayan vatandaşlar, 3 yerleşim yerinin birbirine girmesi, birinin diğerinin mahallesi konumuna gelmesi nedeniyle bazı hizmetlerde sorun yaşıyor.

"ADAMIN YATAK ODASI KIRŞEHİR’DE OTURMA ODASI YERKÖY’DE"

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, iki ilçe ve bir beldenin 3 başkan, 2 kaymakam tarafından yönetiliyor olmasının devlete de külfet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Köseli beldesi Çiçekdağı ilçesine, Çiçekdağı Kırşehir’e bağlı, Yerköy ilçesi de Yozgat’a bağlı. Üç belediye başkanının yönetimindeki yerleşim birimi birbirleriyle halkı zaten birleşmiş düğünlerimiz, cenazelerimiz bir, yani birbirlerine girmişler. Birbirlerine öylesine girmişler ki; adamın yatak odası Kırşehir’de oturma odası Yerköy’de.

Hemen yan yana bir camide görev yapan imam Kırşehir’den maaş alırken hemen yanı başındaki okulda görev yapan öğretmen Yozgat'tan maaş almakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bununla ilgili ayrıntılı bir şekilde, resimleriyle birlikte bir mektup yazdık. Burada iki kaymakam üç belediye başkanı görev yapmaktadır. Buraya iki kaymakam 3 belediye başkanı çok fazla. Suyumuz, kanalizasyonumuz aynı, hatta adliyemiz birleşmiş durumda. Bu 50 yıllık bir sıkıntı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu mesele ayrıntılı biçimde anlatılırsa burayı derhal birleştirecektir.

"BİR ADIM YERKÖY, BİR ADIM ÇİÇEKDAĞI"

Esnaf Nuh Çetiner de "EsnafımYerköy'de, Çiçekdağı Çopraşık köyündeyim. Yerköy'de ikametgahım. Çiçekdağı'yla Yerköy, Köseli'nin birleşmesini istiyoruz. Bir belediye başkanımız olursa hizmet de güzel olur. Halkımız da zaten iç içe. Yerköy ile Çiçekdağı’nın arası bir adım. Bir adım Yerköy, bir adım Çiçekdağı" diye konuştu.