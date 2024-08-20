Yataktan bir türlü çıkarılamayan şişman kedi güldürdü

Bir kedinin yataktan kalkmak istememesi üzerine sahibiyle verdiği mücadele, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti. Kedisini uyandırmaya çalışan sahibi, sevimli dostunun yatakta kalma ısrarıyla karşılaştı. Kedi, patileriyle örtüye sıkıca tutunarak yataktan kalkmamakta kararlıydı.

Sahibinin kedisini kaldırmaya çalıştığı her an, kedi inatla yatağa geri dönmeye çalıştı. Bu tatlı çekişmenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenlerin yüzlerinde bir gülümseme bıraktı. Kedilerin rahatına düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne seren bu video, evcil hayvan sahiplerinin de benzer anılarını hatırlattı.