Yatalak çift yangın kurbanı

Antalya’nın Finike ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti. Komşularının yangını hortumla söndürme gayretleri de yetersiz kaldı.

KAYNAK: İHA
Yatalak çift yangın kurbanı

İHA'nın haberine göre, yangın, Finike Eski Mahalle 125. Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. Yaşlı çift Salih ve Melahat Çakır’ın yaşadığı evi alevler sardı.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, vatandaşlar yangına hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin sardığı evde çökmeler de meydana geldi. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde yapılan incelemede Salih Çakır ve Melahat Çakır’ın cansız bedenine rastlanıldı. Öte yandan çiftin yatalak olduğu belirtildi.

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