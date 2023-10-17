Yatalak eşiyle ilgilenen, tek eli olmayan kadının videosu yeniden gündem oldu

Tek eli olmayan, yatalak eşi ve hasta çocuğuna bakan vefalı kadın, Sevgililer Günü'nde eşine pasta yedirip eşinin gözyaşlarını sildi. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

Yatalak eşiyle ilgilenen, tek eli olmayan kadının videosu yeniden gündem oldu

Tek eli olmayan, yatalak eşi ve hasta çocuğuna bakan vefalı kadın, Sevgililer Günü'nde eşine pasta yedirip eşinin gözyaşlarını sildi. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

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