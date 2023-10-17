Yatalak eşiyle ilgilenen, tek eli olmayan kadının videosu yeniden gündem oldu

Tek eli olmayan, yatalak eşi ve hasta çocuğuna bakan vefalı kadın, Sevgililer Günü'nde eşine pasta yedirip eşinin gözyaşlarını sildi. O anlar izleyenleri duygulandırdı.
17 Ekim 2023 Salı
Tek eli olmayan, yatalak eşi ve hasta çocuğuna bakan vefalı kadın, Sevgililer Günü'nde eşine pasta yedirip eşinin gözyaşlarını sildi. O anlar izleyenleri duygulandırdı.
Tek eli olmayan, yatalak eşi ve hasta çocuğuna bakan vefalı kadın, Sevgililer Günü'nde eşine pasta yedirip eşinin gözyaşlarını sildi. O anlar izleyenleri duygulandırdı.