Yatalak eşiyle ilgilenen, tek eli olmayan kadının videosu yeniden gündem oldu

Tek eli olmayan, yatalak eşi ve hasta çocuğuna bakan vefalı kadın, Sevgililer Günü'nde eşine pasta yedirip eşinin gözyaşlarını sildi. O anlar izleyenleri duygulandırdı.