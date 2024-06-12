Yatalak hasta yangın kurbanı

Kaynak: İHA
Yatalak hasta yangın kurbanı

Manisa'da bir evde çıkan yangında 79 yaşındaki Ümmü Ocak hayatını kaybetti. Evde tek başına yaşayan kadının çocuklarının her gün evinde ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi. Yangında bir kişi de dumandan etkilendi.

Alaşehir Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki 2 katlı bir evde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. 79 yaşındaki Ümmü Ocak'ın evinin yandığını gören komşuları durumu 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede etkisiz hale getirerek yangını söndürdü. Evin içine giren itfaiye erleri 79 yaşındaki yatalak hasta olan Ümmü Ocak'ın cansız bedenini buldu. Çıkan yangına ilk müdahaleyi yapmak isteyen 46 yaşındaki Mehmet Deniz de dumandan etkilendi. Genç adama oksijen verildi.

3 çocuk annesi Ümmü Ocak'ın evinde yalnız yaşadığı ve her gün çocukları tarafından bakımlarının düzenli olarak yapıldığı öğrenildi.

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