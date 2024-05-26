Yatırım fonlarına ilgi büyüyor

Coğrafi riskler ve makro ekonomik gelişmeler insanları yatırım araçlarına yönlendiren en büyük faktörler arasında yer alıyor. Bu dönemler yatırımcılar için bazen büyük bir fırsat olabiliyor. İlgi olan yatırımcıların, söz konusu dönemlerde piyasayı daha iyi tanıyarak adım atmaları güzel bir kar kazancı getirebilir. Ancak bazen rüzgar terse dönebilir ve işler olduğu gibi gitmeyebilir. Böyle durumlarda da mutlaka temkinli olup bekleyerek, acemi satışı yapmamak gerekmekte.

Son zamanlarda özellikle daha da talep gören yatırım fonları, en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olarak karşımızı çıkıyor.

YATIRIM FONU NEDİR?

Katılım prensiplerini benimsemiş finans kuruluşlarının aracılık ettiği yatırım fonları katılımcıların birikimlerinin verimli bir biçimde değerlendirilmesine fayda sağlamaktadır.

Yatırım fonu; katılımcıların fona aktardığı tasarruflarının bir arada tutulduğu havuzdaki birikimin profesyonel fon yöneticileri tarafından işlenmesine denmektedir. Yatırım fonlarının yöneticileri, bu tasarrufları fonun kuruluş maksadına göre çeşitli yatırım enstrümanları arasında belirli bir dengeye göre bölüştürürler.

Yatırım fonlarındaki birikimler, fonun izahnamesinde belirtildiği gibi hisse senedi, kira sertifikası vs. gibi çeşitli yatırım enstrümanlarına yönlendirilir.

Fon üzerinden kazanç miktarı, katılım miktarı ile doğru orantılı bir halde gerçekleşir. Yatırım fonu, kuruluş maksadına uygun şekilde uzman yöneticiler tarafından yönetildiği için riskin dağıtılması avantaj kılar.

Yatırım fonlarına dahil olanlar, diğer yatırım araçlarından farklı olarak finansal gelişmeleri yakından ve anlık olarak takip etmek veya yatırım alanında üst düzey bilgi birikimine sahip olma zorunluğunda değiller.

YATIRIM FONU ÇEŞİTLERİ NELER?

Borçlanma araçları şemsiye fonu

Para piyasası şemsiye fonu

Kıymetli madenler şemsiye fonu

Hisse senedi şemsiye fonu

Değişken şemsiye fonu

Katılım şemsiye fonu

Serbest şemsiye fonu

Karma şemsiye fonu

Yabancı fon sepeti

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.