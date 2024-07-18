Yatırımcı konut yerine ona yöneliyor

Yükselen kredi faizleri ve mevduat getirilerinin nakit birikimi olan vatandaşlar tarafından tercih edilmesinin inşaat sektörünü doğrudan etkilediğini vurgulayan Aydemir, konut kredisi kullanarak ev almak isteyenlerin en büyük engelinin yine konut kredi faizleri olduğunu ifade etti.

Aydemir, istatistiklere göre konut satışlarının aylık olarak yaklaşık yüzde 50 oranında ipotekli konut satışlarından oluştuğunu, ancak Haziran 2024 verilerinde bu oranın yüzde 8,6'ya düştüğünü belirtti. Bu durumun inşaat ve gayrimenkul sektörü için kırmızı alarm niteliğinde olduğunu söyleyen Aydemir, yılın son çeyreğinde konut kredisi için yeni düzenlemeler veya kampanyalar yapılmazsa sektörde ciddi sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

YATIMCI KONUT YERİNE MEVDUATA YÖNELİYOR

Konut sektörünün enflasyonla mücadele ettiğini belirten Aydemir, artan inşaat maliyetlerinin konut satış fiyatlarına tam olarak yansıtılamadığını ve konut satışlarında yaşanan durağanlığın sektörde büyük zorluklar oluşturduğunu söyledi. Aydemir, 2024 yılında gayrimenkul fiyatlarında ortalama yüzde 30 oranında artış yaşandığını, ancak açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 70 olduğu için gayrimenkul yatırımcılarının konut almak yerine mevduat getirilerini tercih ettiğini ifade etti.

Sıfır ve ikinci el konut satışlarının yoğun olarak kullanıldığı internet platformlarının da sektördeki yavaşlamadan etkilendiğini belirten Aydemir, ilan sayılarının arttığını ancak talep yetersizliği nedeniyle ilanların yayında kalma süresinin 45-60 günden 75-90 güne çıktığını söyledi. Buna rağmen, 2024 yılının son çeyreğinden umutlu olduklarını belirtti.