Yatırımcı Tazmin Merkezine giriş aidatı 50 TL'den 10 Milyon liraya çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı. Sermaya Piyasası Kurulu'nun Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne giriş aidatı 50 bin liradan 10 milyan liraya uçuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulunun YTM yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, YTM'ye katılım için gereken giriş aidatı 50 bin liradan 200 kat artırılarak, 10 milyon liraya uçuruldu. Aidat 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Yayımlanan değişiklikle birlikte bir sonraki yıl içerisinde zaman aşımına uğrayacak ve YTM'ye devredilecek tutar 250 liradan, 5 bin lira ve üzerine çıkarıldı.

Değişikliğin ardından bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak her türlü alacak ve emanet tutarına bakılmaksızın, nisan ayı başında liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde hem de ana sayfada ilan edilecek. Bunun yanında ilan edilecek ve listelerdeki emanet ve alacakların zaman aşımına uğrayacağı tarihlere de yer verilecek.