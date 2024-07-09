Yatırımcılar dikkat! O hisseye yasak geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar dikkat! O hisseye yasak geldi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı karar gereğince, Borsa İstanbul bünyesinde uygulamaya konulan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde, 8 Ağustos'a dek kredili işlem yasağı getirildi.

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ni (VBTS) uygulamaya koyduğunu duyurdu. Bu kapsamda, LRSHO.E isimli hisse senedinin paylarına, 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayarak, 8 Ağustos 2024 tarihine dek kredili işlemler yasağı getirildiği bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu hisse senedinin belirtilen tarih aralığında kredili işlemlere dahil edilemeyeceği ifade edildi. SPK'nın bu kararı, piyasada yaşanan olağanüstü dalgalanmaları dikkate alarak, yatırımcıların korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla alındı. Borsa İstanbul, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının dikkatine sunulan bu önemli gelişmeyi, resmi kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı.

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