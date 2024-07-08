Yavru kedi korkuluklarda mahsur kaldı. İtfaiye yardıma gitmedi

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Olay gece yarısı 02:00 ‘da Cumhuriyet mahallesi Hükümet caddesinde yaşandı. erkek ögrenci pansiyonunun balkon korkuluğunda mahsur kalan yavru kedinin çığlıklarına kulak veren vatandaşlar yavru kediyi kendi çabaları ile kurtarma ya çalıştı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek kurtulan yavru kedi kurtulduktan aşağıda bekleyen annesi ile dakikalarca hasret giderdi.

"İTFAİYE'Yİ ARADIK GELMEDİLER"

Olayı anlatan yurtta kalan öğrenciler, yavru kedinin kapaIı bir şekilde bulunduğu yerde mahsur kaldığını fark etmeleri üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Fakat olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmemesi üzerine kendi imkanlarI ile yavru kedinin kurtulmasını sağladılar. Yavru kedi 4 metre yükseklikten yere düşerek kurtuldu. Yavru kedinin annesi ile kavuşması yürekleri ısıttı.