Yavru kedileri fırça sopasıyla telef etmişti! Karar ayakta alkışlandı

Olay, 11 Ağustos'ta Sağlık Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Evine giren yavru kedileri öldüren şahıs, olayın basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Salihli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Muzaffer Ş. tahliyesini talep ederek, 71 yaşında olduğunu ve 30 yıl memur olarak çalıştığını söyledi. Olayı bir öfke patlaması olarak nitelendiren sanık, pişmanlık duyduğunu ve hayvan severlerden özür dilediğini söyledi. Ancak, Muzaffer Ş.'nin savunmasında sadece bir kediye zarar verdiğini iddia etmesine karşın, mahkeme başkanı ve savcı, önceki ifadelerinde 2 veya 3 kediye yönelik saldırıyı kabul ettiğini hatırlattı.

KARAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Dava sonucunda, Muzaffer Ş.'ye verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezası, hayvanlara yönelik şiddet vakalarına karşı yasal düzenlemelerin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Manisa'nın Salihli ilçesinde yavru kedileri fırça sapıyla öldüren Muzaffer Ş.'nin davasında, mahkeme sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Savcılık, sanığın canavarca duygularla birden fazla kediyi öldürdüğünü kamera görüntüleri ve görgü tanıkları ifadeleriyle doğruladı. Sanık, Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırıldı. Mahkeme, takdiri indirim uygulamadan ceza kararı verdi, bu karar hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, dava sonrası yaptığı açıklamada, sanığın üç yavru kediyi öldürdüğünü, ancak birinin kayıtlara geçmediğini belirtti. Sanığın cezada indirim almak için hikayeler uydurduğunu, ancak başarılı olamadığını vurguladı. Canseven, yasaya göre sanığın alabileceği en ağır cezayı aldığını ve toplumda infial uyandıran bu olayın adil bir cezayla sonuçlandığını ifade etti.

Manisa ve İzmir Barosu avukatları da duruşmada önemli savunmalar yaparak adaletin sağlanmasında katkıda bulundular.