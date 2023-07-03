Yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs. Çıkan yangında dumandan etkilendi

İHA'nın haberine göre yangın, Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Jandarma sokak üzerinde yer alan otluk alanda çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmaları sırasında ekipler yangından etkilenen kedi yavrusunun hareketsiz olduğunu gördü. Bir itfaiye eri kediyi eline alarak önce kalp masajı ardından ise suni teneffüs yaptı.

Yapılan müdahalenin ardından kedinin yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.