Yavru köpekleri bağlı poşetlerle çöpe attılar

Poşet açıldığında, köpeklerden 4'ünün hayatını kaybettiği, geriye kalan 7 yavrunun ise baygın halde olduğu görüldü. Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Ayşe Karlangıç isimli hayvansever vatandaş, yavru köpekleri kurtararak evine götürdü. Evde, köpekleri kalorifer peteği yakınında ısıtmaya çalıştı ve saç kurutma makinesiyle sıcak hava vererek onları hayata döndürmeye çabalarını sürdürdü. Ayrıca, pet shoptan aldığı süt ve mama ile köpekleri beslemeye başladı.

Köpeklerin poşete konulup çöp konteynerine atıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayşe Karlangıç, poşetin ağzının 4-5 kez bağlanmış olduğunu ve köpeklerin oldukça küçük olduklarını belirtti. "Göbek bağları bile düşmemişti" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi ve bu tür vicdansızlıkların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Köpeklerin bakımı için, Karlangıç, bir bakım alanı bulunana kadar sorumluluğu üstleneceğini ve onlara anne sütü temin edilmesi gerektiğini vurguladı.