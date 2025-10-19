2’inci açılım sürecinin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "komisyon İmralı’ya gitmeli" çağrılarının ardından Cumhur İttifakı’nın yavru ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, urganı eline aldı. Destici, “Bir caninin hak ettiği şey, "umut hakkı" değil, yargı önünde verilmesi gereken "hesap" ve millet önünde gerçekleştirilmesi gereken "infaz" olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“İNFAZ OLMALIDIR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu tutuklu Abdullah Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlanan 2’inci açılım sürecinde ‘umut hakkı’ da istemişti. Son olarak Bahçeli, Öcalan için komisyonun İmralı’ya gitmesini talep etmişti.

Cumhur İttifakı’nın yavru ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise urganı eline alarak, "Sayısız masumun kanına girmiş bir caninin hak ettiği şey, "umut hakkı" değil, yargı önünde verilmesi gereken "hesap" ve millet önünde gerçekleştirilmesi gereken "infaz" olmalıdır" şeklinde tepki de bulundu.

“YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE”

Destici ayrıca dün terör örgütü kurucusu Öcalan için gerçekleşen Diyarbakır'da DEM Parti tarafından yapılan yürüyüşe ilişkin de şunları dile getirdi:

“Diyarbakır sokaklarında, ellerinde bebek katilinin posterleriyle gezen terör uzantıları; "Terörsüz Türkiye" süreciyle palazlanan "sahte barış tüccarları'; Meclis’te slogan atıp sokakta yürüyüş çağrısı yapan "güdümlü kuklalar" artık iyice pervasızlaşmıştır. Yapılan, terörün ve ihanetin "umut yürüyüşü" değil, Türk Milletinin sabrını taşıran küstahça bir başkaldırıdır. Teröristbaşı Öcalan’ın talebine cevabı, şehit annelerinin gözyaşı, gazilerimizin fedakârlığı ve milletimizin yüreğinde yanan adalet ateşi vermelidir. Milletimiz, adalet tecelli etmediği, ihanetin ipi çekilmediği sürece de huzur bulamayacaktır. Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe.”