Yavru yaban keçisi ailesine kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 14. Bölge Müdürlüğü'nün (Van) iyileştirdiği yavru yaban keçisinin doğaya salındığı anlara yer verildi.

Paylaşımda, "Önce iyileştirdik, sonra ait olduğu yere bıraktık. 'Giderken arkasına bile bakmadı' dersek yalan olur. Sevimli yavrucuk dönüp baktı ve teşekkür etti bize.

Sonra izledik onu, ailesine kavuştuğundan emin olduk. Aile her şeydi, bir kez daha anladık ve yaptığımız işlerden yine büyük keyif aldık" ifadeleri kullanıldı.