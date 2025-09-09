Yaya geçidinde feci kaza! Sürücüye ceza verildi

Olay, 4 Kasım 2024'te Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz Akdağ'a, kırmızı ışık ihlali yapan Tuğrul Duman yönetimindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada metrelerce savrulan Akdağ, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan Duman, polis tarafından bir sonraki kavşakta yakalandı. Yapılan kontrolde Duman'ın 3.34 promil alkollü olduğu, Akdağ'a 117 kilometre hızla ve frene basmadan çarptığı tespit edildi. Duman, tutuklanırken, hakkında "Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan dava açıldı.

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Duman hakkında "Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 20 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti.