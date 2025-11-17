Kaza, saat 14.00 sıralarında Tophane Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Kabataş istikametine seyreden tramvay, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye çarptı. Kazanın etkisiyle kadın motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin sedye ile yol kenarına taşıdığı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan tramvay vatmanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.