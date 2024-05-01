Yayaları biçti ağacı devirdi: 1 ölü

Kaynak: İHA
Yayaları biçti ağacı devirdi: 1 ölü
Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, yayalara ve ağaca çarptı. Kaza yeri savaş alanına dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK bulvarı Demirtaş kavşağında A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışıkta durmak yerine gaza bastı. Sürücü aracının hakimiyetini kaybetti.

Aracının yoldan çıkmasına engel olamayan sürücü önce yayalara ardından ağaca çarptı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Ağacı da çarpan araç yanmaya başladı. Araç söndürülürken, kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

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