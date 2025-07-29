Yaylada silahlı çatışma! Yaralı ve ölüler var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Giresun Kümbet Yaylası’nda komşu iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların patladığı olayda 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda komşu iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu (75), yanında bulunan tabancayla Mustafa Kırömeroğlu (65), eşi Ayşe Kırömeroğlu (63) ve oğulları S.K.'ya (27) ateş etti.

Olayda Mustafa Kırömeroğlu ve eşi Ayşe Kırömeroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. da anne ve babasını vuran şahsı sopayla darp ederek ölümüne neden oldu. S.K. yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yaylada Silahlı Çatışma! Yaralı ve ölüler var

Yaylada Silahlı Çatışma! Yaralı ve ölüler var

Yaylada Silahlı Çatışma! Yaralı ve ölüler var

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