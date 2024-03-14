Yaylım ateşine tutulan araçtan sağ çıktılar. Pompalı tüfek ve tabancayla taradılar

Kaynak: İHA
Yaylım ateşine tutulan araçtan sağ çıktılar. Pompalı tüfek ve tabancayla taradılar
Bursa’da alacaklılarını yolda gören bir grup şüpheli, takip ettikleri aracı kurşuna dizdi. Araçta bulunan iki kişi şans eseri yara almazken, otomobil âdetâ delik deşik oldu. Polis, dehşet saçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde Barış V. ile Azad V., 16 AHS 503 plakalı hafif ticarî araçla gezerken, aralarında husumetleri olan kişilerle karşılaştılar. Husumetlileri hemen otomobillerine binip Barış V. ile Azad V.'nin peşine düştü.

Barış V. ve Azad V.'yi takip eden saldırganlar, ara sokakta yakaladıkları hafif ticarî araca pompalı tüfek ve tabancayla arka arkaya ateş açtılar. Kurşunların hedefi olan araç âdetâ delik deşik olurken, araçtan kendilerini zor atan Barış V. ile Azad V. şans eseri yara almadı.

Silah sesleri üzerine vatandaşlar panik halde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan mahallelinin panik anları kameraya yansıdı.

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