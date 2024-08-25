Yaz aylarında görülen kulak rahatsızları neler? Alınacak tedbirler ortaya çıktı

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve su aktiviteleri, çeşitli kulak rahatsızlıklarının ortaya çıkma olasılığını artırır. Bu dönemde en sık karşılaşılan kulak rahatsızlıkları arasında dış kulak yolu enfeksiyonları (otitis externa), yüzücü kulağı ve orta kulak iltihabı (otitis media) bulunur.

Uzmanlar, bu rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları (Otitis Externa): Prof. Dr. Ahmet Akıncı'ya göre, yaz aylarında sık karşılaşılan dış kulak yolu enfeksiyonları genellikle bakteriyel veya fungal enfeksiyonlar sonucunda gelişir. Sık sık yüzmek veya kulak kanalına su kaçması, kulak kanalının nemli kalmasına yol açarak enfeksiyon riskini artırır.

Yüzücü Kulağı: Dr. Emine Yılmaz, yüzücü kulağının özellikle havuz ve deniz suyu ile temas sonrasında gelişen bir dış kulak yolu enfeksiyonu olduğunu belirtti. Bu rahatsızlık genellikle kaşıntı, ağrı ve akıntı ile kendini gösterir. Sık yüzme alışkanlığı olan bireylerde daha sık görülür.

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media): Prof. Dr. Mehmet Özkan, yaz aylarında sıkça görülen bir diğer rahatsızlığın da orta kulak iltihabı olduğunu belirtti. Orta kulak iltihabı, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar ve çocuklarda daha sık görülür.

Uzmanlar, yaz aylarında kulak sağlığını korumak için şu tedbirlerin alınmasını önermekte:

Kulakları Kuru Tutmak: Kulakları sudan korumak, dış kulak yolu enfeksiyonlarını önlemede önemli bir faktör.

Dr. Yılmaz, yüzme sonrası kulakların dikkatlice kurulanmasını ve gerekirse su geçirmez kulak tıkaçları kullanılmasını önerdi.

Hijyen Kurallarına Uymak: Kulak temizliği sırasında pamuklu çubuklardan kaçınmak ve kulak içine yabancı cisim sokmamak, kulak kanalının doğal savunma mekanizmalarını korur.

Enfeksiyon Belirtilerine Dikkat Etmek: Erken belirtiler fark edildiğinde, örneğin kaşıntı veya ağrı gibi, vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurulması önerildi.

2019 yılında yapılan bir çalışma, yüzme havuzlarındaki su kalitesinin dış kulak yolu enfeksiyonu riskini doğrudan etkilediğini gösterdi.

Özellikle klor düzeyi düşük olan havuzlarda, bakteriyel enfeksiyon riski arttı.

Ayrıca, 2021 yılında yapılan başka bir araştırma, su sporları ile uğraşan bireylerde yüzücü kulağı insidansının genel popülasyona göre %30 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Yaz aylarında sıcak hava, deniz ve havuz aktiviteleri nedeniyle kulak rahatsızlıklarında artış gözlemlendi.

Uzmanlar, bu dönemde sıkça karşılaşılan kulak problemleri ve alınması gereken önlemler konusunda önemli bilgiler sundu.

Dış Kulak İltihabı (Otitis Externa):

• Op. Dr. Mustafa Bayam (Kulak Burun Boğaz Uzmanı): Yaz aylarında dış kulak iltihabı, özellikle havuz ve deniz suyunun kulağa kaçması sonucu sıkça görülür. Bu durum, kulak kanalının iltihaplanmasına ve şiddetli ağrıya yol açabilir.

Bir araştırmaya göre, dış kulak iltihabı vakalarının %70'i yaz aylarında artış gösterdi.

Kronik Farenjit:

• Op. Dr. Necdet Özer (Kulak Burun Boğaz Uzmanı): Yaz aylarında kronik farenjit, sıcak hava ve kuru ortam nedeniyle boğazda kuruluk ve tahrişe yol açtı. Bu durum, boğazda kaşıntı ve yanma hissi ile kendini gösterir.

• Bilimsel Araştırma: Kronik farenjit vakalarının yaz aylarında %30 oranında arttığı tespit edildi.

Alerjik Rinit ve Sinüzit:

• Doç. Dr. Ziya Saltürk (Kulak Burun Boğaz Uzmanı): Yaz aylarında polenler ve diğer alerjenler nedeniyle alerjik rinit ve sinüzit vakalarında artış görülür.

Bu durum, burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve kulak basıncı gibi semptomlara yol açabilir.

• Bilimsel Araştırma: Alerjik rinit ve sinüzit vakalarının yaz aylarında %40 oranında arttığı belirlendi.