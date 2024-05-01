Yaz aylarının kabusu geri döndü. Önlem alınmazsa salgın hastalığa dönüşüyor

Kaynak: İHA
Yaz aylarının kabusu geri döndü. Önlem alınmazsa salgın hastalığa dönüşüyor
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, sıcaklığın artmasıyla beraber sinek popülasyonunda yaşanan artışın ciddiye alınmadığı takdirde salgın hastalığa dönüşebileceğini ifade etti.

Havaların ısınmasıyla beraber sinek popülasyonun da artış yaşanırken, sivrisinekler nedeniyle vatandaşlar sorun yaşıyor.

Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, konuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Yeşim Taşova, bu konuda önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

"SALGIN HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR"

Sivrisineklerin çeşitli mikropların taşıyıcısı olduğunu aktaran Prof. Dr. Taşova, "Havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonun arttığını gözlemliyoruz. Özellikle deprem bölgesinde salgın hastalıklara yol açabilir. Bu konuya ciddiyetle ve sistematik olarak eğilmek gerekiyor. Zamanında yapılan müdahaleler önemlidir. Örneğin Larva dönemini kaçırmadan belediyelerimiz ve Sağlık Bakanlığımız ortaklaşa çalışmalarla önlem alabilir” dedi.

"TÜM YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Sinekten geceleri uyuyamadıklarını ifade eden Fatma Keser, “Havalar ısında sinekler hemen çıktı. Her yıl aynı şey neden bununla mücadele edilmiyor anlaşılır gibi değil. Bence böyle giderse salgın kapıda. Bu konuda belediyeleri, sağlık bakanlığını ve diğer tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Adana’da daha önce insanlar sivrisinek çokluğundan dolayı sıtmadan ölüyormuş, yine aynı şeyler mi olmalı önlem almak için” diye konuştu.

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