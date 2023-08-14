Yaz dizileri Kısmet ve Yaz Şarkısı için şok karar

FOX TV'nin yazlık dizileri Yaz Şarkısı ve Kısmet, reytinglerden istenilen başarıyı elde edemediği için final yapıyor. Yaz Şarkısı 8. bölümle Kısmet ise 10 ya da 13. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Yaz dizileri Kısmet ve Yaz Şarkısı için şok karar

FOX TV'nin yaz aylarının başında seyirciyle buluşturduğu Kısmet ve Yaz Şarkısı dizileri reytinglerde başarı yakalayamadı. Genç oyuncuların başrollerini paylaştığı iki dizi önümüzdeki günlerde final yapacak.

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YAZ ŞARKISI 8. BÖLÜMLE BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pastel Film tarafından yapılan ve başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ile Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı Yaz Şarkısı dizisi 8. bölümle ekrana veda edecek.

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KISMET DİZİSİ DE FİNAL YAPIYOR

Kanalın diğer iddialı dizisi Kısmet de istenilen başarıyı yakalayamadı. NTC Medya'nın Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ı başrollerde bir araya getirdiği komedi dalındaki Kısmet dizisi de ekran macerasını noktalayacak. Kısmet dizisi ya 10. bölümde bitecek ya da 13. bölüme tamamlanacak. Ekip kanaldan gelecek bölüme göre hazırlık yapacak.

4 YENİ DİZİ GELİYOR

Başrollerini Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı Ruhun Duymaz isimli bir yazlık dizisi daha bulunan FOX TV, yeni sezonda Kirli Sepeti, Hudutsuz Sevda, Kader Bağları ile Yabani'yi de seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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