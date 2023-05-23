Yaz festivalleri başlıyor

AA

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Opera Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısında festivallere ilişkin detayları anlattı.

Yaz festivallerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Karahan böylece yıl boyunca perde kapatmadan temsillerini sergilediklerini aktardı.

Bu yıl 4 festivalle izleyicilerin karşısına çıkacaklarını dile getiren Karahan geçen yıl 5 festivalde 25 temsille 37 bin 710 seyirciye ulaştıklarını bildirdi.

Karahan, "Devlet Opera ve Balesi olarak en temel amacımız dünyanın en zor, en komplike ve en yüksek sanatları olan opera ve bale sanatını halkımızla en yüksek seviyede buluşturabilmek. Halkımızın imkanına sunmak. Dünya standartlarında temsiller ve performanslar sergileyerek halkımızın bu yüksek sanatlardan istifade etmesini sağlamak." diye konuştu.

Devletin ve Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatçılara desteğinin sürdüğüne işaret eden Karahan 538'i sanatçı 307'si teknik personel 845 sanat emekçisinin Devlet Opera ve Balesinde kadrolu olmaya hak kazandığını söyledi.

Festivallerin turizme katkısına ilişkin soruyu da yanıtlayan Karahan, bu organizasyonların ülkenin ve sanatının tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Karahan son gerçekleştirilen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde ağırladıkları misafirlerin yaklaşık yüzde 70'inin yabancılardan oluştuğunu belirtti.

Festival programları

Uluslararası festivaller bu yıl 10 Haziran'da İstanbul'da başlayacak, 21 Eylül'de Antalya'da sona erecek.

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivalinin 10 Haziran'daki açılışı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilecek "Gala Konser" ile yapılacak.

Mozart'ın ünlü eseri Saraydan Kız Kaçırma operası 12-13 Haziran'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi La Traviata operasını 15 Haziran Perşembe, Ankara Devlet Opera ve Balesi Andrea Chenier operasını 18 Haziran'da sahneleyecek.

Festivalin kapanışı 22 Haziran Perşembe akşamı Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri Aida operasıyla sona erecek.

6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali

Efes Antik Tiyatro'da 7-21 Temmuz'da düzenlenecek 6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin açılışı İzmir Devlet Opera ve Balesince festivalde ilk defa sahneye konulacak Uyuyan Güzel balesi ile yapılacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği Carmen 10 Temmuz'da, Carmina Burana ise 13 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Damdaki Kemancı müzikalinin Mersin Devlet Opera ve Balesince 16 Temmuz'da ilk kez sahneleyeceği festival, 21 Temmuz'da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak Lucia Di Lammermoor operasıyla son bulacak.

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde 5-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali ise Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek Harem balesi ile açılacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 8 Ağustos'ta Notre Dame'in Kamburu balesini sahneye taşıyacağı festivalde, Navdhara Hint Dans Tiyatrosu 11 Ağustos'ta Hint danslarını sergileyecek.

İspanya'dan gelen kadın dansçılar Woman adlı Flamenko eseri 13 Ağustos'ta sanatseverle buluşturacak.

Festival, 16-17 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesinin Don Kişot balesiyle sona erecek.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

Zengin programıyla 4-21 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali de 30'uncu yaşını kutlayacak.

Yabancı solistlerin de katılımıyla gerçekleşecek festival, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak yapımı Aida operasıyla başlayacak.

Tosca operası 8 Eylül'de, Kuğu Gölü Balesi ise 13-14 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin 17 Eylül'de sahneleyeceği La Bayadere ile devam edecek festivalin kapanışı 21 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde yıldızlar geçidi olacak Gala Konser ile yapılacak.