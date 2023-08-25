Yaz Şarkısı finali ne zaman? Yaz Şarkısı final fragmanı yayınlandı mı?

Başrolleri Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can’ın paylaştığı Yaz Şarkısı dizisinin 8. bölümde final yapması bekleniyor. Yaz Şarkısı’nın final fragmanı yayınlandı. Peki, Yaz Şarkısı finali ne zaman? Yaz Şarkısı final fragmanı yayınlandı mı?

Yaz Şarkısı finali ne zaman? Yaz Şarkısı final fragmanı yayınlandı mı?

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can’ın başrollerinde yer aldığı Yaz Şarkısı dizisinin final fragmanı yayınlandı. Peki, Yaz Şarkısı finali ne zaman? Yaz Şarkısı final fragmanı yayınlandı mı?

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Yaz ekranlarının favorisi olacak dizi, okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yaz Şarkısı 8. bölümü 27 Ağustos Pazar günü FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

Yaz Şarkısı yayınlanacak son bölümle ekranlardaki yolculuğuna veda ederek final yapacak.

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