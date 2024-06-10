Yaz tarifesi başlıyor. Sayıları artırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları’nın kış tarifesi bitiyor. İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesine başlıyor.

Yaz tarifesinin 17 Haziran-8 Eylül tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi. Ayrıca yaz tarifesinde, yolcu yoğunlukları göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapılacak.

Bunlardan biri de sefer sayılarında artış olacak. İBB’nin yaptığı duyuruya göre, Beşiktaş-Adalar Hattı’na 2023 yaz tarifesinden farklı olarak 2 sefer daha eklendi.

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı’na ise hafta sonu ve resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde iki sefer daha konuldu.

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Hattı’na 1 sefer, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı Hattı’na ise geçen yıldan farklı olarak Anadolu Kavağı-Poyraz ve Poyraz-Anadolu Kavağı olarak 2 sefer daha eklendi.

Gece seferlerinin de yaz boyunca devam edeceği bildirildi.