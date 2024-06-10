Yaz tarifesi başlıyor. Sayıları artırılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yaz tarifesi başlıyor. Sayıları artırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları’nda yaz tarifesine geçiliyor. Sefer sayılarının artacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları’nın kış tarifesi bitiyor. İBB Şehir Hatları’nda yaz tarifesine başlıyor.

Yaz tarifesinin 17 Haziran-8 Eylül tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi. Ayrıca yaz tarifesinde, yolcu yoğunlukları göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapılacak.

Bunlardan biri de sefer sayılarında artış olacak. İBB’nin yaptığı duyuruya göre, Beşiktaş-Adalar Hattı’na 2023 yaz tarifesinden farklı olarak 2 sefer daha eklendi.

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı’na ise hafta sonu ve resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde iki sefer daha konuldu.

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Hattı’na 1 sefer, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı Hattı’na ise geçen yıldan farklı olarak Anadolu Kavağı-Poyraz ve Poyraz-Anadolu Kavağı olarak 2 sefer daha eklendi.

Gece seferlerinin de yaz boyunca devam edeceği bildirildi.

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