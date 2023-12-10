Yazar Sevda Türküsev'den yataktan yayın yapan çifte Lut Kavmi yorumu

Birçok konudaki yorumlarıyla tartışmalara neden olan Sevda Türküsev, yataktan canlı yayın yapan Tiktok yayıncılarına "Lut kavmi kalksa size saygı duruşunda duracak" yorumunu yaptı.

Reyhan Altay Aşan
Yazar Sevda Türküsev'den yataktan yayın yapan çifte Lut Kavmi yorumu

Eşiyle yorganın altında TikTokta canlı yayın açan bir adam, yayına 1 milyon beğeni geldiği takdirde takipçilerine "Romantik an" yaşanacağının sözünü vermişti.

Yüzlerce kişi o canlı yayına para gönderdi.

O yayın sosyal medyada tartışma yaratırken, Tiktok içeriklerine yorumlarıyla sık sık gündeme gelen yazar Sevda Türküsev bu yayıncılara kızdı.

ekran-goruntusu-2023-12-10-141717.png

Türküsev şunları söyledi:

"Dayanamadım. Allah sizi ne yaparsa yapsın. Belaların hangisini uygun görüyorsa size yakıştırsın. Karı koca yatağa girmişler para topluyorlar.

O şeref yoksunu adam da 'Daha atarsanız romantik bir şey var' diyor. Edebinizi hayanızı bu kadar mı kaybettiniz ya? Şeref ne demek, namus ne demek? Hiç mi öğrenmediniz? Görünce şaka zannettim.

Yanındaki kadın kılıklı canlı ve yanındaki erkek kılıklı canlı. Sizi kim yetiştirdi? Siz nasıl insanlarsınız? Hayvanlardan beter duruma düştünüz. Lut kavmi kalksa size saygı duruşunda bulunacak 'Biz bile yapamadık, biz bile bu kadar kötü olamadık' diyecek.

Damarlarınızda ne akıyor? Kan yok kesinlikle. Kan aksa birazcık kanınıza dokunur. Yazıklar olsun ya. Bunun bir sonu gelsin. Kapatılsın."

İlgili Haberler
Karısıyla yatakta canlı yayın açtı. Tik tok'ta 'Dur bakalım şimdi ne olacak' diyenler 1 milyon beğeni yaptı
Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Yemek yiyip yatınca ne olur Sağlık
Yemek yiyip yatınca ne olur
Kılçığa neden dikkat etmeliyiz Sağlık
Kılçığa neden dikkat etmeliyiz
Elektrikli Doblo ve Scudo satışa sunuldu Otomotiv
Elektrikli Doblo ve Scudo satışa sunuldu
Maçı büyük bir heyecanla izledi. Kaçan sayılara verdiği tepki gündem oldu Spor
Maçı büyük bir heyecanla izledi. Kaçan sayılara verdiği tepki gündem oldu
Hangi Yunan adalarında vize kalktı? Yunan adaları vize ücreti ne kadar? Gündem
Hangi Yunan adalarında vize kalktı? Yunan adaları vize ücreti ne kadar?
Hatay’da park halindeki araç alev aldı Gündem
Hatay’da park halindeki araç alev aldı