Yazar Sevda Türküsev'den yataktan yayın yapan çifte Lut Kavmi yorumu

Eşiyle yorganın altında TikTokta canlı yayın açan bir adam, yayına 1 milyon beğeni geldiği takdirde takipçilerine "Romantik an" yaşanacağının sözünü vermişti.

Yüzlerce kişi o canlı yayına para gönderdi.

O yayın sosyal medyada tartışma yaratırken, Tiktok içeriklerine yorumlarıyla sık sık gündeme gelen yazar Sevda Türküsev bu yayıncılara kızdı.

Türküsev şunları söyledi:

"Dayanamadım. Allah sizi ne yaparsa yapsın. Belaların hangisini uygun görüyorsa size yakıştırsın. Karı koca yatağa girmişler para topluyorlar.

O şeref yoksunu adam da 'Daha atarsanız romantik bir şey var' diyor. Edebinizi hayanızı bu kadar mı kaybettiniz ya? Şeref ne demek, namus ne demek? Hiç mi öğrenmediniz? Görünce şaka zannettim.

Yanındaki kadın kılıklı canlı ve yanındaki erkek kılıklı canlı. Sizi kim yetiştirdi? Siz nasıl insanlarsınız? Hayvanlardan beter duruma düştünüz. Lut kavmi kalksa size saygı duruşunda bulunacak 'Biz bile yapamadık, biz bile bu kadar kötü olamadık' diyecek.

Damarlarınızda ne akıyor? Kan yok kesinlikle. Kan aksa birazcık kanınıza dokunur. Yazıklar olsun ya. Bunun bir sonu gelsin. Kapatılsın."