Yazdıkları her reçete için kuğu emojisi gönderdiler. Doktorların ilaç oyunu ortaya çıktı

Bolu’da İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedi servisinde çalışan bazı doktorların, ilaç mümessilleri ile ortak çalışarak mümessillerin bağlı olduğu şirketin çıkardığı ilaçları hastaların reçetelerine yazdıkları ve elde edilen gelirden yarı yarıya para aldıkları tespit edildi. Olayla ilgili 4 doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, bir ilaç mümessilinin Sağlık Bakanlığı’na bulunduğu şikayet ile ortaya çıktı. Bakanlığın, dosyayı İl Sağlık Müdürlüğü’ne sev ettikten sonra iki hastanede görevli toplam 4 doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

İlaç mümessili T.Ş., başlatılan soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nde ifade verdi. T.Ş.’nin Şikayetçi İfade Tutanağı’na yansıyan ifadelerinde “Hyalüronik Asit ve PRP işlemleri sonrası haftanın 2 günü FTR uzmanıyla, haftanın 1 veya 10 günde bir ortopedi uzmanlarıyla buluşarak alınan paranın yüzde 50’sini taraflarına veriyordum. Uzman Doktor U.G. Hyalüronik Asit kupürlerini topluyordu, benimle buluştuğu günlerde kupürleri bana veriyordu. Ben de kupür karşılığı yüzde 50’sini ona veriyordum. U.G. para alma işlemine halen devam etmektedir. PRP işlemlerinde ise hasta direkt beni arıyordu. Kanı hemşire alıyor, bana veriyordu. Ben PRP hazırlamasını tamamlayıp hekime bilgi veriyordum. Hekim gelip hastaya PRP işlemini uyguluyordu. Hasta işlem bittikten sonra hastaneden ayrılmadan önce nakit olarak bana veya IBAN numarasından tarafıma havale ile gönderiyordu. Yine paranın yüzde 50’sini hekime elden veriyordum. Yaklaşık 2-3 yıldır kupür toplamak yerine WhatsApp’tan bana mesaj atıyorlardı. R.Ö. kuğu emojisi atıyordu” dedi.

T.Ş. ayrıca doktorların kendisine verdiği kupürler ile kupür için kendisine atılan kuğu emojilerinin ekran kayıtlarının yer aldığı 23 sayfalık belgeyi de İl Sağlık Müdürlüğü’nde soruşturmayı yürüten yetkililere teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.