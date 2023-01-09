9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeniden inceleme yapılacak. Yazıcıoğlu'na ait örnekler bir kez daha ATK'ya gönderildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:45
Takip Et

Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme
+
Aa
-

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesi sonrası açılan ancak sonuç alınamayan dosya üçüncü kez açılıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düştü.

Helikopterde Yazıcıoğlu'nun dışında gazeteci İsmail Güneş, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe vardı.

Helikopterin enkazı kazadan günler sonra bulundu.

BBP Lideri Yazıcıoğlu, cenazesi bulunan isimler arasındaydı.

'KAZA MI SUİKAST MI' SORUSU YANIT BULMADI

Kazanın üzerindeki esrar perdesi aradan geçen 14 yıla rağmen hala kalkmış değil.

Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kazadan önce bir zehre maruz bırakıldığı, helikopterin FETÖ talimatıyla ve askeri uçaklar tarafından düşürüldüğü, BBP'nin kurucu genel başkanının yanındaki çantanın ve helikopterdeki bazı kritik parçaların çalındığı hep güçlü iddialar olarak ileri sürüldü.

Independent Türkçe'de Cihat Arpacık'ın haberine göre açılan dava ve soruşturmalar sürerken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, karbonmonoksit ve zehir iddialarının net bir şekilde açığa çıkması için harekete geçti.

5. İHTİSAS KURULU YENİDEN İNCELEYEK

Yazıcıoğlu'na ait kan örneklerinin, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden incelenmesine karar verildi.

Independent Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, dosya ve örnekler 2023'ün ilk haftası Adli Tıp'a geldi ve inceleme başladı.

Daha önce dosya avukatlarının bu yönde talepleri olmuştu. Avukat Selami Ekici, soruşturma dosyası üzerinde "gizlilik kararı" olduğunu söyledi.

Ancak bu inceleme ilk olmayacak.

İNCELEMLERDE KARBONMONOKSİT BULUNMUŞTU

Cenazenin bulunmasının ardından yapılan otopsinin ardından düzenlenen raporda organ parçaları, kan ve idrar örneklerinde herhangi bir toksik madde bulunmadığı ifade edilmişti.

Otopsiye göre Yazıcıoğlu'nun ölüm nedeni "kaburga kırıkları, iç organ yaralanmasından gelişen göğüs ve batın içi kanamaydı."

AİLESİ OTOPSİ RAPORUNU GERÇEKÇİ BULMAMIŞTI

Kazadan 15 ay sonra tekrar bir Adli Tıp incelemesi yapıldı.

19 Ocak 2011'de biten ikinci incelemede, Yazıcıoğlu'nun kanında yüzde 13,1 karbonmonoksit bulunduğu ancak bu düzeyin kaza meydana anda da var olduğunun söylenemeyeceği yazılıydı. İkinci inceleme sonucuna göre de ölüm nedeni "beden travmasıydı."

Ancak hem Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi hem de ailenin avukatları bu otopsi raporunun gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
5
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
7
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.