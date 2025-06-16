Yazın çocuk sağlığına dair bilinmeyen tehlikeler

Yaz tatili, çocuklar için özgürlük ve eğlence anlamına gelirken, ebeveynler için sağlık risklerine karşı dikkatli olunması gereken bir dönem.

Sıcak hava, deniz, havuz ve artan ekran süresi gibi etkenler, çocuk sağlığını tehdit edebildi.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında, yaz tatilinde çocuk sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri derlendi.

ENFEKSİYONLARA KARŞI DİKKAT: HİJYEN HAYAT KURTARIR

Yaz aylarında çocuklarda sık görülen sağlık sorunlarının başında gastroenterit geldi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları; Bulantı, kusma ve ishal ile kendini gösteren bu hastalığın, özellikle bebeklerde ve bağışıklığı zayıf çocuklarda ciddi sıvı kaybına yol açabileceğini belirterek, “Rota ve norovirüs gibi virüsler, kontamine su ve gıdalar yoluyla bulaşır. Ebeveynler, çocuklarının el hijyenine dikkat etmeli ve havuz suyunun yutulmasını önlemeli” dedi.

Uluslararası bir çalışma, yaz aylarında havuz ve deniz suyundan kaynaklanan enfeksiyonların çocuklarda %20 oranında arttığını gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Michael Watson, “Havuz suyunun düzenli bakımı yapılmazsa, E. coli ve Cryptosporidium gibi mikroplar ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir. Çocuklar havuzdan çıktıktan sonra hemen duş almalı” uyarısında bulundu.

Ebeveynler, tatil öncesi çocuklarının aşı takvimini kontrol etmeli ve hepatit A gibi yazın sık görülen hastalıklara karşı koruyucu aşıları tamamlamalı.

GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİ: CİLDİ VE GÖZLERİ KORUMAK ŞART

Güneş yanıkları, yaz tatilinde çocuk sağlığını tehdit eden bir diğer önemli sorun. Uzmanlar, “Çocukların cilt yapısı hassas olduğu için güneş yanıklarına karşı daha savunmasız. 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı ve yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalı” dedi.

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Joan Miller ise, “Güneş ışınları sadece cildi değil, göz sağlığını da tehdit ediyor. Çocuklarda UV korumalı güneş gözlükleri kullanımı, gelecekteki göz hastalıklarını önlemede kritik” diye ekledi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir çalışma, yaz aylarında polen ve toz gibi alerjenlerin göz alerjisi vakalarını %30 artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, çocukların polen seviyelerinin yüksek olduğu sabah saatlerinde açık havada fazla vakit geçirmemesi gerektiğini vurguladı.

ALERJİLER VE BESLENME: GİZLİ TEHLİKELERE DİKKAT

Yaz tatili, besin alerjilerinin de sık görüldüğü bir dönem. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son 20 yılda besin alerjisi vakalarının küresel olarak %50’den fazla arttığını bildirdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Dr. George Du Toit, “Ebeveynler, işlenmiş gıdalarda gizli alerjenlere karşı dikkatli olmalı. Örneğin, bazı çikolatalar fıstık izleri içerebilir” dedi.

New England Journal of Medicine’de yayımlanan LEAP çalışması, yer fıstığı gibi alerjen gıdaların bebeklikte kontrollü tanıtımının alerji riskini %80’e kadar azalttığını gösterdi.

Ayrıca, probiyotik açısından zengin gıdalar (yoğurt, kefir) bağışıklık sistemini destekleyerek alerji riskini azaltabilir. Nature Reviews Immunology’de yayımlanan bir çalışma, probiyotiklerin erken yaşta kullanımının alerji riskini %20’ye kadar düşürdüğünü kanıtladı.

TEKNOLOJİ VE EKRAN SÜRESİ: ZİHİNSEL SAĞLIĞA TEHDİT

Yaz tatilinde çocukların ekran başında geçirdiği süre artıyor. UNICEF’in raporuna göre, pandemi sonrası artan ekran süresi, çocuklarda miyop riskini %25 artırdı.

Uzmanlar, “Grup oyunlarına katılamama ve sosyal etkileşim eksikliği, çocukların duygusal zekalarını olumsuz etkiliyor” dedi.

Journal of Youth and Adolescence’da yayımlanan bir araştırma, aşırı sosyal medya kullanımının uyku düzenini bozarak akademik performansı ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini gösterdi.

ABD’li çocuk psikoloğu Dr. Emily Green, “Ebeveynler, ekran süresini günde 2 saatle sınırlamalı ve çocuklarıyla açık hava aktivitelerine yönelmeli” önerisinde bulundu.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Hijyen: Çocuklarınızı el yıkama ve havuz suyunu yutmama konusunda eğitin.

Güneş Koruması: 30+ SPF güneş kremleri kullanın ve öğle saatlerinde gölgede kalmaya özen gösterin.

Beslenme: Alerji riskini azaltmak için işlenmiş gıdaların etiketlerini kontrol edin.

Ekran Süresi: Teknoloji kullanımını sınırlayın ve ailece doğa aktivitelerine katılın.

Sağlık Kontrolü: Tatil öncesi çocuk doktoruna danışarak aşı ve ilaç çantası hazırlayın.

Yaz tatili, çocuk sağlığını riske atmadan keyifli bir dönem olabilir. Uzmanların önerileri ve bilimsel araştırmalar, ebeveynlere bu süreçte rehberlik etti.